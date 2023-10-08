Усман Нурмагомедов выложил фото с Веласкесом: «Мой секундант – легенда, за которого я играл в Play Station»

Усман Нурмагомедов выложил фото с Веласкесом и Мендесом после победы на Bellator 300.

«Посмотрите на меня. Я – просто парень из села, где рос так же, как и другие, а может и хуже. Никогда не представлял, что такое возможно.

Справа от меня легенда тяжелого веса, я играл в Play Station еще ребенком и выбирал его, потому что он сносил там всех, как и в жизни.

Слева от меня тренер, у которого чемпионов больше, чем у кого-либо в этом спорте. И они мои секунданты в бою за защиту титула в легком весе.

Вы меня не поймете. Альхамдулиллах за все. Всех, кто поздравил и поздравляет, обнимаю, спасибо за вашу поддержку», – написал в соцсетях чемпион в легком весе .

Хабиб поздравил Усмана Нурмагомедова: «Показал и доказал свой уровень»

Махачев – о победе Усмана Нурмагомедова: «Просто ракета»