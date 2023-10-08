Усман Нурмагомедов выложил фото с Веласкесом: «Мой секундант – легенда, за которого я играл в Play Station»

Теги MMA Кейн Веласкес Bellator Хавьер Мендес Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов выложил фото с Веласкесом и Мендесом после победы на Bellator 300.

«Посмотрите на меня. Я – просто парень из села, где рос так же, как и другие, а может и хуже. Никогда не представлял, что такое возможно.

Справа от меня легенда тяжелого веса, я играл в Play Station еще ребенком и выбирал его, потому что он сносил там всех, как и в жизни.

Слева от меня тренер, у которого чемпионов больше, чем у кого-либо в этом спорте. И они мои секунданты в бою за защиту титула в легком весе.

Вы меня не поймете. Альхамдулиллах за все. Всех, кто поздравил и поздравляет, обнимаю, спасибо за вашу поддержку», – написал в соцсетях чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

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1 комментарий

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AVKU
Спасибо Хабибу, он дорогу пробил. Остальным легче теперь
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