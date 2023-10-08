Усман Нурмагомедов: «Хочу продолжить представлять дядю Абдулманапа, не проигрывая ни раунда»

Теги MMA Bellator Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Брент Примус Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов обратился к Хабибу после победы над Брентом Примусом.

«Я хочу именно в таком формате продолжать наследие своего дяди [Абдулманапа Нурмагомедова], не отдавать ни одного раунда, не проигрывать ни одного боя. Хабиб, старший брат, спасибо за все», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

Напомним, Усман разгромил Брента Примуса в полуфинале гран-при легкого веса, защитив титул чемпиона Bellator.

Нурмагомедов разгромил Брента Примуса и защитил титул Bellator. У Усмана все еще нет поражений в профессиональной карьере

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1 комментарий

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Мадина Уйгурова
парню в юфс надо
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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