Нурмагомедов заработал $150 тысяч за победу над Примусом. Крупнейший гонорар Bellator 300 – у Крис Сайборг

Теги Крис Сайборг Bellator Кэт Зингано Брент Примус Усман Нурмагомедов Bellator 300 Бокс/MMA/UFC

В Сан-Диего (Калифорния) завершился турнир Bellator 300, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом. Нурмагомедов победил единогласным решением судей, а оба бойцы заработали по $150 тысяч долларов.

Крупнейший гонорар турнира забрала чемпионка в полулегком весе Крис Сайборг, нокаутировавшая Кэт Зингано в первом раунде. Бразильянка заработала $300 тысяч.

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