Нурмагомедов заработал $150 тысяч за победу над Примусом. Крупнейший гонорар Bellator 300 – у Крис Сайборг

В Сан-Диего (Калифорния) завершился турнир Bellator 300, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между и . Нурмагомедов победил единогласным решением судей, а оба бойцы заработали по $150 тысяч долларов.

Крупнейший гонорар турнира забрала чемпионка в полулегком весе , нокаутировавшая в первом раунде. Бразильянка заработала $300 тысяч.

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