Холлоуэй и Топурия могут подраться на UFC 297 (Ариэль Хельвани)

Бой Макса Холлоуэя и Илии Топурии может возглавить UFC 297.

« подерется с в том случае, если Волкановски проиграет . Александру придется взять перерыв в выступлениях. А если перерыв затянется, то поединок может пройти за звание временного чемпиона в полулегком весе», – сказал журналист Ариэль Хельвани.

Ранее стало известно, что заменит в титульном поединке против Махачева на UFC 294 – турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.

297-ой номерной турнир состоится в ночь на 20 января 2024 года.

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