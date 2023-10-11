Холлоуэй и Топурия могут подраться на UFC 297 (Ариэль Хельвани)
Бой Макса Холлоуэя и Илии Топурии может возглавить UFC 297.
«Топурия подерется с Холлоуэем в том случае, если Волкановски проиграет Исламу Махачеву. Александру придется взять перерыв в выступлениях. А если перерыв затянется, то поединок может пройти за звание временного чемпиона в полулегком весе», – сказал журналист Ариэль Хельвани.
Ранее стало известно, что Волкановски заменит Чарльза Оливейру в титульном поединке против Махачева на UFC 294 – турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.
297-ой номерной турнир состоится в ночь на 20 января 2024 года.
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А Топурия еще вообще титульник не заслужил, за возрастного Эммета титульники не дают, как раз Макс устроит ему проверку, уверен что Топурия не вывезет Макса