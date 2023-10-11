Холлоуэй и Топурия могут подраться на UFC 297 (Ариэль Хельвани)

Теги UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски Ариэль Хельвани Илия Топурия UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Бой Макса Холлоуэя и Илии Топурии может возглавить UFC 297.

«Топурия подерется с Холлоуэем в том случае, если Волкановски проиграет Исламу Махачеву. Александру придется взять перерыв в выступлениях. А если перерыв затянется, то поединок может пройти за звание временного чемпиона в полулегком весе», – сказал журналист Ариэль Хельвани.

Ранее стало известно, что Волкановски заменит Чарльза Оливейру в титульном поединке против Махачева на UFC 294 – турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.

297-ой номерной турнир состоится в ночь на 20 января 2024 года.

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3 комментария

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Серега Вакалюк
Макс в очередной раз устроит декласс
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Cyrenaic
Странно получается, с боя вылетел Чарльз, но больше всего проиграли Гейджи и Топурия. Топурия лишился готового титульного боя и теперь будет драться с Максом. Гейджи откинули в титульной гонке и скорее всего ему потребуется провести еще один бой (и наверное с Чарльзом)
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Серега Вакалюк
Ответ Cyrenaic
Странно получается, с боя вылетел Чарльз, но больше всего проиграли Гейджи и Топурия. Топурия лишился готового титульного боя и теперь будет драться с Максом. Гейджи откинули в титульной гонке и скорее всего ему потребуется провести еще один бой (и наверное с Чарльзом)
Ну Гейджи как пишут вроде предлагали бой с Исламом. И он отказался, значит не так уж ему и интересен титул, пусть ждёт.
А Топурия еще вообще титульник не заслужил, за возрастного Эммета титульники не дают, как раз Макс устроит ему проверку, уверен что Топурия не вывезет Макса
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