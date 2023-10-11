Мамиашвили о заявлении Баха про IBA: «Это расправа, МОК попирает все нормы. Проверки ничего не давали, все сфабриковано»

Мамиашвили заявил, что МОК «расправляется» с Международной ассоциацией бокса.

В июне этого года Международный олимпийский комитет лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA).

Признание организации было приостановлено в 2019 году после череды коррупционных скандалов. С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Сегодня глава МОК Томас Бах заявил, что на Олимпиаде-2024 бокса под эгидой IBA точно не будет.

«Если вы услышите из уст МОК хотя бы какие-то внятные вопросы, которые не были реализованы Международной ассоциацией бокса, тогда можно что-то обсуждать.

А как можно говорить о том, что не озвучивается? Несколько раз выбиралась и новая структура, и руководство Международной ассоциации бокса. Все время эти выборы подвергались не просто критике, а своего рода шельмованию.

Это недемократично, все было сфабриковано. Проверки ничего не давали. Мы эту историю прекрасно помним, видим.

Это расправа. Они рисуют себе неугодную структуру, неугодных людей. Попирая все нормы, просто расправляются», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

МОК больше не признает Международную ассоциацию бокса. При чем здесь Россия и как быть с Олимпиадами?