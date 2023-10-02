Боб Арум – о бое Фьюри и Усика: «К концу июня Тайсон заработает больше $200 млн. Именно это и положило конец разногласиям»

Теги Боб Арум Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Боб Арум назвал примерную сумму, которую Фьюри заработает за бои с Усиком.

«Поединком занимается Турки Аль аш-Шейх. Он руководит Главным управлением развлечений Саудовской Аравии. Когда мы понимаем, что деньги есть, то организовать бой несложно. Каждый из них заработает больше, чем когда-либо. Оба бойца в восторге, как и я с Фрэнком Уорреном.

Могу сказать, что к концу июня Фьюри заработает больше $200 млн. Именно это и положило конец разногласиям. За один бой? Это вам нужно спросить у принца Турки.

Состоится ли бой 23 декабря? Возможно, но это не факт. Думаю, что они подерутся до Рамадана, то есть до апреля. Я не вкладываю деньги в этот бой, дату определит принц Турки», – заявил основатель промоутерской компании Top Rank Promotions Боб Арум.

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2 комментария

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Njord T
Фюьри не только умный боксёр, но и хороший финансовый стратег )
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Syd
а что по єтому поводу думает принцесса кофемолки?
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