Боб Арум – о бое Фьюри и Усика: «К концу июня Тайсон заработает больше $200 млн. Именно это и положило конец разногласиям»

Боб Арум назвал примерную сумму, которую Фьюри заработает за бои с Усиком.

«Поединком занимается Турки Аль аш-Шейх. Он руководит Главным управлением развлечений Саудовской Аравии. Когда мы понимаем, что деньги есть, то организовать бой несложно. Каждый из них заработает больше, чем когда-либо. Оба бойца в восторге, как и я с Фрэнком Уорреном.

Могу сказать, что к концу июня Фьюри заработает больше $200 млн. Именно это и положило конец разногласиям. За один бой? Это вам нужно спросить у принца Турки.

Состоится ли бой 23 декабря? Возможно, но это не факт. Думаю, что они подерутся до Рамадана, то есть до апреля. Я не вкладываю деньги в этот бой, дату определит принц Турки», – заявил основатель промоутерской компании Top Rank Promotions Боб Арум.

Менеджер Усика: «Не могу поверить, что это происходит. Уважение Фьюри за смелость»

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке