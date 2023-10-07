Алвес заменит Имавова в поединке с Алискеровым (ESPN)

Теги UFC MMA Уоррли Алвес Нассурдин Имавов Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Уоррли Алвес заменит Нассурдина Имавова на турнире UFC 294.

Французский боец не примет участие в турнире. Его место займет бразилец Уоррли Алвес, который в последнем бою уступил Николасу Далби. Всего в его активе восемь побед и шесть поражений.

Напомним, что поединок состоится на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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