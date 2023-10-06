Чимаев – об отце: «Он часто дрался на улице, однажды чуть учителя не выбросил из окна»

Хамзат Чимаев рассказал о поведении отца в молодости.

«Сейчас у меня есть деньги, помогаю маме и остальным родственникам. Но никто из них меня не мучает – дай это, дай то.

Я до сих пор не знаю, чем занимается отец. Я для него ребенок, это другой уровень уважения.

Я на него похож – друзья отца рассказывали, что он на улице часто дрался, вспыльчивый был. Однажды чуть не выбросил учителя из окна», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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