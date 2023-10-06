Чимаев – об отце: «Он часто дрался на улице, однажды чуть учителя не выбросил из окна»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев рассказал о поведении отца в молодости.

«Сейчас у меня есть деньги, помогаю маме и остальным родственникам. Но никто из них меня не мучает – дай это, дай то.

Я до сих пор не знаю, чем занимается отец. Я для него ребенок, это другой уровень уважения.

Я на него похож – друзья отца рассказывали, что он на улице часто дрался, вспыльчивый был. Однажды чуть не выбросил учителя из окна», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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4 комментария

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Ебздрогыч
Он его просто раскачивал в день учителя, от уважения!
+9
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Серега Антонов
Какая-то нездоровая тенденция пошла, гордится тем что мой отец, мой брат, мой брат двоюродный да и я сам в детстве, юности, молодости дрались.
+8
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mario-romario
Сила есть, ума не надо 😁
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