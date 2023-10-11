Ислам Махачев: «Гейджи отказался драться со мной. Сказал, что не успеет сделать вес»

Ислам Махачев заявил, что Джастин Гейджи отказался заменить Чарльза Оливейру.

Напомним, что должен был провести поединок с Махачевым, но получил травму и снялся с UFC 294. Его место займет .

«Я слышал, что представители UFC звонили , но он отказался драться со мной. Сказал, что не успеет сделать вес за 10 дней», – заявил чемпион в легком весе .

Бой Махачева с Волкановски за 10 дней до турнира – рокировка ради хайпа

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