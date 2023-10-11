Ислам Махачев: «Гейджи отказался драться со мной. Сказал, что не успеет сделать вес»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что Джастин Гейджи отказался заменить Чарльза Оливейру.

Напомним, что Оливейра должен был провести поединок с Махачевым, но получил травму и снялся с UFC 294. Его место займет Александр Волкановски.

«Я слышал, что представители UFC звонили Джастину Гейджи, но он отказался драться со мной. Сказал, что не успеет сделать вес за 10 дней», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Бой Махачева с Волкановски за 10 дней до турнира – рокировка ради хайпа

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9 комментариев

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Просто Космос
Все верно. Это надо быть Эль Куку . Что б на такое соглашаться
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Luffy Die
Ответ sanek maloi
Продажный зато лихо с Тони на коротком уведомлении выскочил, потому что заранее готовился под Кукуя, участвуя в дельфиновской многоходовочке(
месяц и 10 дней всё-таки разное? нет?
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Luffy Die
Ответ sanek maloi
А ты помнишь что тогда ковид был и бойцы могли тренить в США с горем пополам, а тут якобы продажный тренил от души во время ковида, зная что у него бой не назначен и выскочил на коротке против тогда ещё серьезного соперника, смешно же это. И чё ему этот месяц дал бы, пресски, весогонки в этот период, тем более он сам говорил, что не выйдет на коротке, а значит знал и готовился к Тони, его дельфин предупредил.
подожди, тогда Волк тоже готовился специально под Махачева? Может Волк тоже продажный? тогда не всё так просто, у Волка есть огромное шансы победить Махачева
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Clover
Вернее, не успеет отрепетировать прыжок в треугольник. В прошлый раз даже было немного халтурно, а тут всего пара недель осталась.
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sanek maloi
Ответ Luffy Die
подожди, тогда Волк тоже готовился специально под Махачева? Может Волк тоже продажный? тогда не всё так просто, у Волка есть огромное шансы победить Махачева
Волк то с чего продажный) вот я сегодня писал: Многоходовочка по типу Хабиба, когда Тони свели с Гейджи) Волк позвонил Чарли и сказал, бро, ты особо не хочешь драться в Абу Даби, и проигрыш отодвинет тебя возможно навсегда от титульника. Так что давай так, я спокойно готовлюсь под Махачева, а ты технично сливаешься за несколько дней с боя))) вот будет умора, если Ислам сольётся на какой нибудь весогонке в больничку)))
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Luffy Die
Ответ sanek maloi
Волк то с чего продажный) вот я сегодня писал: Многоходовочка по типу Хабиба, когда Тони свели с Гейджи) Волк позвонил Чарли и сказал, бро, ты особо не хочешь драться в Абу Даби, и проигрыш отодвинет тебя возможно навсегда от титульника. Так что давай так, я спокойно готовлюсь под Махачева, а ты технично сливаешься за несколько дней с боя))) вот будет умора, если Ислам сольётся на какой нибудь весогонке в больничку)))
у тебя столько отмазок, это просто жесть, на каждый адекватный комментарий у тебя ответы бред
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