Мокаев – о возвращении Конора: «Надо ему с Чендлером подраться – два химарика»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев прокомментировал возвращение Конора Макгрегора.

«Думаю, история у него прошла с этим… Чендлером. Надо им уже подраться – два химарика, короче. Интересно было бы.

Точно Конор вообще возвращается? Удивительно для меня: у человека столько денег! Голода у него нет. На его месте мало бы кто дрался.

Уйдет ли он снова? Смотря, как он ночь проведет. Если он где-то кайфует, то напишет, что больше драться не будет, а потом удалит. Он такой, я до сих пор не понял, что он делает», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Напомним, что Конор Макгрегор не дрался с лета 2021 года, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье. 8 октября Дана Уайт объявил, что Конор подал документы на возвращение в пул USADA.

Мокаев планирует подняться в легчайший дивизион: «До прихода в UFC я всегда дрался в 61 кг»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андерлехт Брюггевич
Ответ Isa Babaev
Чендлер убьет его
Мокаева? Да
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isa Babaev
Чендлер убьет его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий