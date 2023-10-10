Мокаев – о возвращении Конора: «Надо ему с Чендлером подраться – два химарика»

Мухаммад Мокаев прокомментировал возвращение Конора Макгрегора.

«Думаю, история у него прошла с этим… . Надо им уже подраться – два химарика, короче. Интересно было бы.

Точно Конор вообще возвращается? Удивительно для меня: у человека столько денег! Голода у него нет. На его месте мало бы кто дрался.

Уйдет ли он снова? Смотря, как он ночь проведет. Если он где-то кайфует, то напишет, что больше драться не будет, а потом удалит. Он такой, я до сих пор не понял, что он делает», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Напомним, что не дрался с лета 2021 года, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье. 8 октября Дана Уайт объявил, что Конор подал документы на возвращение в пул USADA.

Мокаев планирует подняться в легчайший дивизион: «До прихода в UFC я всегда дрался в 61 кг»