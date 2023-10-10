Мокаев планирует подняться в легчайший дивизион: «До прихода в UFC я всегда дрался в 61 кг»

Теги легчайший вес UFC MMA Педро Муньос Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев рассказал о желании сменить весовую категорию в UFC.

«Честно говоря, я бы хотел подраться в 61 кг. Потому что это мой дивизион. До прихода в UFC я всегда дрался в 61 кг, только тут я начал делать 57 кг.

Я уверен, что могу в топ-10 легчайшего дивизиона спокойно войти, потому что спарринговал с Педро Муньосом и другими бойцами.

Могу проводить очень хорошие бои в этой категории. Думаю, если в наилегчайшем весе никто рейтинговый соглашаться не будет, начну вызывать бойцов из легчайшего», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Напомним, что Мокаев подерется с Тимом Эллиоттом на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Мокаев – о поединке с Элиоттом: «Иду за очередным финишем, Иншаллах!»

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1 комментарий

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Алексей Толстюк
Ты смотри в накрыт от Эллиота не отлети.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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