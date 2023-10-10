Менеджер Емельяненко – о реванше с Дациком: «Об этом говорить пока рановато»

Менеджер Емельяненко заявил, что Александр не готов к реваншу с Дациком.

«Об идее реванша с , на мой взгляд, пока говорить рановато. Хотя их второй поединок по правилам ММА действительно привлек бы огромное внимание аудитории», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

Напомним, что в сентябре 2022 года Емельяненко проиграл нокаутом на первой минуте Вячеславу Дацику в поединке по правилам бокса.

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