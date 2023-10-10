Менеджер Емельяненко – о реванше с Дациком: «Об этом говорить пока рановато»

Теги Александр Емельяненко Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Менеджер Емельяненко заявил, что Александр не готов к реваншу с Дациком.

«Об идее реванша с Вячеславом Дациком, на мой взгляд, пока говорить рановато. Хотя их второй поединок по правилам ММА действительно привлек бы огромное внимание аудитории», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

Напомним, что в сентябре 2022 года Емельяненко проиграл нокаутом на первой минуте Вячеславу Дацику в поединке по правилам бокса.

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1 комментарий

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Костя Кот
тем более дацик вызвал на бой другого дацика
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