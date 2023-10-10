Менеджер – о возвращении Емельяненко: «Реабилитация подходит к концу, Александр увеличивает нагрузки на тренировках»

Теги Александр Емельяненко Михаил Кокляев Бокс/MMA/UFC

Менеджер рассказал о сроках возвращения в бои Александра Емельяненко.

«Темпы восстановления Александра очень радуют. Уже можно констатировать, что реабилитация в Ингушетии пошла на пользу.

Но мы же прекрасно понимаем, что это только начало, и очень многое зависит от самого Александра. Курс реабилитации составляет полгода.

Соответственно, Александру осталось совсем чуть-чуть, он активно тренируется, увеличивая нагрузки. Плечо тоже уже беспокоит все меньше и меньше.

Мы уже вовсю строим планы на возвращение Александра. Как я уже говорил, сроки следующего боя – конец ноября или декабрь. Обсуждается вариант встречи с Кокляевым», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

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2 комментария

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United
Молока уже нет, а корову всё равно доят
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Евгений Цыбульников
Хотел было задаться вопросом, надолго ли поможет, но нашёл ответ в конце статьи:
"...сроки следующего боя – конец ноября или декабрь."
Вот сразу после и конец трезвой жизни
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