Менеджер – о возвращении Емельяненко: «Реабилитация подходит к концу, Александр увеличивает нагрузки на тренировках»
Менеджер рассказал о сроках возвращения в бои Александра Емельяненко.
«Темпы восстановления Александра очень радуют. Уже можно констатировать, что реабилитация в Ингушетии пошла на пользу.
Но мы же прекрасно понимаем, что это только начало, и очень многое зависит от самого Александра. Курс реабилитации составляет полгода.
Соответственно, Александру осталось совсем чуть-чуть, он активно тренируется, увеличивая нагрузки. Плечо тоже уже беспокоит все меньше и меньше.
Мы уже вовсю строим планы на возвращение Александра. Как я уже говорил, сроки следующего боя – конец ноября или декабрь. Обсуждается вариант встречи с Кокляевым», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.
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"...сроки следующего боя – конец ноября или декабрь."
Вот сразу после и конец трезвой жизни