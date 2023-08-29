Менеджер Емельяненко: «Реабилитация Саши проходит отлично. В качестве следующего оппонента рассматривается Дацик»

Менеджер Александра Емельяненко рассказал о ближайших карьерных планах бойца.

«Реабилитация Саши проходит отлично, он каждый день тренируется. У него по две тренировки в день. Он приседает с весами, ОФП, работает по груше. Но пока Саша продолжает залечивать плечо.

Травма была достаточно серьезной, поэтому необходимо время. До полного излечения от травмы и окончания реабилитации нужно минимум три месяца. И после этого срока можно говорить о каких‑то серьезных поединках для Александра.

Безусловно, [Вячеслав] Дацик рассматривается как оппонент Емельяненко. Это громкий и интересный реванш. Но здесь должны быть учтены все финансовые моменты», – сказал менеджер Никита Бурчак.

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