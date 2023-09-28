Хрюнов хочет пригласить Федора Емельяненко на бой Александра: «Планируем позвать весь бомонд»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко Федор Емельяненко Джефф Монсон Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов хочет позвать Федора Емельяненко на бой брата Александра.

«Ажиотаж большой. Джефф Монсон – самый заслуженный и популярный житель Башкирии на сегодняшний день.

Турнир пройдет по правилам ММА. Мы планируем Александра Емельяненко в соглавном бою. Еще планируем позвать весь бомонд.

Вячеслав Дацик, бойцы, которые отличились за последнее время, а также отправим приглашения оперникам Джеффа Монсона, включая Федора Емельяненко», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Александр Емельяненко поздравил Федора с днем рождения: «Хочу извиниться перед тобой, а подарком пусть будет моя трезвость»

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1 комментарий

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андрэ
Сифона и Бороду позови, вот твой бомонд
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