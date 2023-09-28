Хрюнов хочет пригласить Федора Емельяненко на бой Александра: «Планируем позвать весь бомонд»

Владимир Хрюнов хочет позвать Федора Емельяненко на бой брата Александра.

«Ажиотаж большой. – самый заслуженный и популярный житель Башкирии на сегодняшний день.

Турнир пройдет по правилам ММА. Мы планируем в соглавном бою. Еще планируем позвать весь бомонд.

, бойцы, которые отличились за последнее время, а также отправим приглашения оперникам Джеффа Монсона, включая », – сказал промоутер .

Александр Емельяненко поздравил Федора с днем рождения: «Хочу извиниться перед тобой, а подарком пусть будет моя трезвость»