Теренс Кроуфорд: «Чарло оказал Канело слишком много уважения. Он не дрался в своем стиле»

Теренс Кроуфорд считает, что Чарло переоценил Канело.

«Чарло оказал ему слишком много уважения. Он не дрался в своем стиле. Не знаю, был ли Джермелл напуган или нет, но Канело проделал огромную работу. Я совершенно другой соперник», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Канело – о поединке с Кроуфордом: «Теренса нет в моих планах, но почему бы и нет?»

Теренс Кроуфорд: «Я против Канело – самый большой бой в боксе»