Теренс Кроуфорд: «Чарло оказал Канело слишком много уважения. Он не дрался в своем стиле»
Теренс Кроуфорд считает, что Чарло переоценил Канело.
«Чарло оказал ему слишком много уважения. Он не дрался в своем стиле. Не знаю, был ли Джермелл напуган или нет, но Канело проделал огромную работу. Я совершенно другой соперник», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
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