Теренс Кроуфорд: «Чарло оказал Канело слишком много уважения. Он не дрался в своем стиле»

Теги Сауль Альварес Теренс Кроуфорд бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд считает, что Чарло переоценил Канело.

«Чарло оказал ему слишком много уважения. Он не дрался в своем стиле. Не знаю, был ли Джермелл напуган или нет, но Канело проделал огромную работу. Я совершенно другой соперник», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

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2 комментария

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<~Inter~>
Очень интересно, что выберет Теренс. Он видимо очень хочет денежный бой с Канело, но и вариант с Чарло где на кону будут 3 его пояса очень интересный
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