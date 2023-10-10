Монсон назвал примерную дату реванша с Тактаровым: «Бой пройдет в ноябре»

Теги Олег Тактаров Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон назвал дату второго боя с Олегом Тактаровым.

«Мой следующий бой пройдет в конце ноября против Олега Тактарова. Это по информации на данный момент», – сказал боец ММА Джефф Монсон.

Напомним, летом 2023 года Монсон и Тактаров подрались вничью по правилам бокса. На протяжении большей части поединка бойцы нарушали правила и использовали приемы из ММА.

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