Хрюнов не считает позорным бой Монсона и Тактарова: «Все это с удовольствием посмотрели»

Владимир Хрюнов заявил, что не считает позорным бой Олега Тактарова и Джеффа Монсона.

«Бой Тактарова и привлекает к боксу или позорит его? Не то, не другое. Это очень хорошее зрелище в моменте.

Оно не мотивирует заниматься боксом как видом спорта, а совсем другое назначение имеет. Это все хотят посмотреть, и все это с удовольствием посмотрели.

Единоборства – это всегда идол, человек и личность, которая привлекает. У Тактарова и Монсона есть то, что у многих не было: существующая аудитория и репутация. Наша задача была взять это и умножить», – сказал промоутер .

Напомним, что в августе 2023 года Монсон и Тактаров вничью подрались по правилам бокса. Бойцы во время поединка неоднократно нарушали правила и использовали приемы из ММА.

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Поединок между Монсоном и Тактаровым могут перенести