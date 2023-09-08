Хрюнов не считает позорным бой Монсона и Тактарова: «Все это с удовольствием посмотрели»

Теги Владимир Хрюнов Олег Тактаров Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов заявил, что не считает позорным бой Олега Тактарова и Джеффа Монсона.

«Бой Тактарова и Монсона привлекает к боксу или позорит его? Не то, не другое. Это очень хорошее зрелище в моменте.

Оно не мотивирует заниматься боксом как видом спорта, а совсем другое назначение имеет. Это все хотят посмотреть, и все это с удовольствием посмотрели.

Единоборства – это всегда идол, человек и личность, которая привлекает. У Тактарова и Монсона есть то, что у многих не было: существующая аудитория и репутация. Наша задача была взять это и умножить», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что в августе 2023 года Монсон и Тактаров вничью подрались по правилам бокса. Бойцы во время поединка неоднократно нарушали правила и использовали приемы из ММА.

Официально: Монсон и Тактаров подерутся 29 сентября по правилам MMA

Поединок между Монсоном и Тактаровым могут перенести

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1 комментарий

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андрэ
сказал и хрюкнул как ######
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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