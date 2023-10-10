Хавьер Мендес: «Хабиб никогда не говорил, что не будет тренировать ребят»

Хавьер Мендес заявил, что Хабиб Нурмагомедов продолжает тренировать бойцов.

«Я повторяю людям: Хабиб никогда не говорил, что не будет тренировать ребят. Он просто больше не будет секундантом, так как семья для него на первом месте.

Если время позволит, Хабиб будет помогать ребятам. Он ни разу не сказал, что уходит навсегда, в отличие от участия в боях», – сказал тренер зала AKA Хавьер Мендес.

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