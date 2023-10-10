Аспинэлл – о бое Джонса и Миочича: «Ставлю на Джона, но не удивлюсь победе Стипе»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспинэлл Джонс - Миочич UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл сделал прогноз на бой Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Кажется, что никто не дает Стипе шансов. Лично я думаю, что Джонс победит, но я не удивлюсь, если это будет Стипе. Этот парень просто великолепен.

Теперь главный вопрос не в том, кто победит, а в том, кто уйдет на пенсию, и когда они уйдут? Уйдет ли Джон Джонс на пенсию 12 ноября?

Или даст ему несколько месяцев, а затем будут решать? Потому что, если Джон собирается взять паузу, это в каком-то смысле тормозит дивизион», – сказал топовый тяжеловес UFC Том Аспинэлл.

Напомним, Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся за титул UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295.

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