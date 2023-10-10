Тренер Джонса намекнул на возможный уход Джона из спорта после боя с Миочичем: «Он устроит шоу для фанатов и закончит на своих условиях»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Тренер заявил о возможном уходе Джона Джонса из спорта после боя с Миочичем.

«Отработал еще несколько дней работы с Джонсом. С нетерпением жду, когда он устроит шоу для фанатов и приблизится к тому, чтобы покинуть спорт на вершине на своих условиях и непобежденным. Для меня большая честь быть частью этого лагеря», – написал в соцсетях тренер Джона Джонса Гордон Райан.

Напомним, что в ночь на 12 ноября Джонс сразится со Стипе Миочичем за титул UFC в тяжелом весе.

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1 комментарий

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Рома Политов
Надеюсь тогда оба закончат и перестанут тормозить дивизион, а Павлович и Аспинал подерутся в следующем бою за вакантных титул
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