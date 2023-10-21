Дудакова победила Фрей единогласным решением судей

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби прошел бой в женском минимальном весе между Викторией Дудаковой и Джин Ю Фрей.

Для Дудаковой этот поединок стал вторым в UFC. В первом она техническим нокаутом победила Истэлу Нуньес, которая сломала руку.

Виктория победила единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

UFC 294: Махачев против Оливейры, Чимаев подерется с Костой и другие бои

Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC