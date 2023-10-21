Дудакова победила Фрей единогласным решением судей

Теги UFC MMA UFC 294 Бокс/MMA/UFC

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби прошел бой в женском минимальном весе между Викторией Дудаковой и Джин Ю Фрей.

Для Дудаковой этот поединок стал вторым в UFC. В первом она техническим нокаутом победила Истэлу Нуньес, которая сломала руку.

Виктория победила единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

UFC 294: Махачев против Оливейры, Чимаев подерется с Костой и другие бои

Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
summer-winter
Бой честно сказать пропустил. Но Дудакова наверно одна из самых красивых девушек бойцов, руки, ноги аккуратные, не надутые бицухи, зачем ей эти бои... А так конечно молодец, видимо всем сердцем любит бои
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Петров
Слабо пока что, но надеемся будет расти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Politruk
Победа есть победа. Мои поздравления!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Енотов
Фрей будто и не собиралась побеждать. Откровенно отбывала номер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Ответ summer-winter
Бой честно сказать пропустил. Но Дудакова наверно одна из самых красивых девушек бойцов, руки, ноги аккуратные, не надутые бицухи, зачем ей эти бои... А так конечно молодец, видимо всем сердцем любит бои
она напомнила мне фигурой Каролину Ковалькевич, тоже была женственная очень по фигуре, в отличие от стероидных полумужиков женского веса
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий