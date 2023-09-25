Боец UFC Ирина Алексеева о бое Рахмонов – Томпсон: «Стивен опасен, но Шавкат хорош»

Боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала предстоящий поединок непобежденного казахстанского бойца Шахмата Рахмонова с бывшим претендентом на чемпионский титул Стивеном Томпсоном:

«Наконец-то Шавкату дали бой. Наконец-то его утвердили, а то было очень много слухов, то с тем, то с этим будет драться. Но дали в итоге Стивена Томпсона.

Конечно, Стивен очень опасен, но Шавкат таит в себе не меньше угрозы. Да, Томпсон очень хорош в стойке, но Шавкат хорош везде. Отдам 90 процентов на победу Рахмонова. К тому же он в последнее время не дрался и голодал по боям. Поэтому будем болеть за него», – сказала Алексеева.

Рахмонов в последний раз выходил в октагон на поединок против Джеффа Нила в марте этого года на турнире UFC 285. Этот бой завершился победой Шавката удушающим приемом в третьем раунде. В его активе 17 побед и ни одного поражения.

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