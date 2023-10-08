Бой Махачев – Оливейра на UFC 294, подробности, где смотреть, во сколько начало

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби пройдет титульный бой в легком весе между и .

Для Махачева это вторая защита титула. В октябре-2022 он досрочно победил Оливейру, а в феврале-2023 выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски.

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Сколько Махачев заработает за титульник против Оливейры?

Махачев против Оливейры – бессмысленный бой. Мы снова увидим избиение