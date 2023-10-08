Бой Махачев – Оливейра на UFC 294, подробности, где смотреть, во сколько начало
21 октября на UFC 294 в Абу-Даби пройдет титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
Для Махачева это вторая защита титула. В октябре-2022 он досрочно победил Оливейру, а в феврале-2023 выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски.
Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Сколько Махачев заработает за титульник против Оливейры?
Махачев против Оливейры – бессмысленный бой. Мы снова увидим избиение
Комментарии