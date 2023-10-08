Бой Махачев – Оливейра на UFC 294, подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби пройдет титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

Для Махачева это вторая защита титула. В октябре-2022 он досрочно победил Оливейру, а в феврале-2023 выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски.

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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