Шаблий – о победе Нурмагомедова: «Не смотрел на Усмана как на будущего оппонента»

Александр Шаблий прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова.

«Усман отработал так, как работал в предыдущих боя. Ничего нового. Я не смотрел на него, как на своего будущего оппонента.

Конкретно таких мыслей не было. Ранее я побеждал и меня интересовало, как этот бой закончит Усман», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий, который в ноябре 2023 года подерется с за право встретиться с в финале Гран-при.

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