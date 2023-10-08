Шаблий – о победе Нурмагомедова: «Не смотрел на Усмана как на будущего оппонента»
Александр Шаблий прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова.
«Усман отработал так, как работал в предыдущих боя. Ничего нового. Я не смотрел на него, как на своего будущего оппонента.
Конкретно таких мыслей не было. Ранее я побеждал Примуса и меня интересовало, как этот бой закончит Усман», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий, который в ноябре 2023 года подерется с Патрики Фрейре за право встретиться с Усманом Нурмагомедовым в финале Гран-при.
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