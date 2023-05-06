Ирина Алексеева – о Bellator: «Я вызвала Крис Сайборг, а они очканули. Не хотят портить ей репутацию»
Ирина Алексеева считает, что в Bellator боялись ее поединка с Крис Сайборг.
«Из Bellator меня отпустили без всяких проблем. Думаю, что они очканули, я же Крис Сайборг вызвала, даже несмотря на то, что в 57 кг дралась, а она даже до 66 много гоняет. Крис сильно любят и, видимо, поняли, что со мной ей лучше не драться. Не захотели ей репутацию портить и меня прославлять.
Мне удивительно, когда спрашивают: «Вышла бы с Нуньес?» А для чего я занимаюсь? Чтобы стать чемпионкой.
С кем предложат драться, с тем и выйду. Я понимаю, что мне не светит титульный бой сейчас, но если бы предложили, то сразу бы согласилась», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.
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