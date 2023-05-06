Ирина Алексеева – о Bellator: «Я вызвала Крис Сайборг, а они очканули. Не хотят портить ей репутацию»

Теги UFC MMA Крис Сайборг Bellator Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева считает, что в Bellator боялись ее поединка с Крис Сайборг.

«Из Bellator меня отпустили без всяких проблем. Думаю, что они очканули, я же Крис Сайборг вызвала, даже несмотря на то, что в 57 кг дралась, а она даже до 66 много гоняет. Крис сильно любят и, видимо, поняли, что со мной ей лучше не драться. Не захотели ей репутацию портить и меня прославлять.

Мне удивительно, когда спрашивают: «Вышла бы с Нуньес?» А для чего я занимаюсь? Чтобы стать чемпионкой.

С кем предложат драться, с тем и выйду. Я понимаю, что мне не светит титульный бой сейчас, но если бы предложили, то сразу бы согласилась», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.

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8 комментариев

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Альберт Макаров
Конечно,зачем чемпионке биться с хабалистым ноунеймом.
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Мага осторожный
Скоро из UFC без проблем отпустят
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Игорь Пичугин
Эту Алексееву что в подъезде родили и там растили?
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-2
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Auliminium
Прикиньте как было бы угарно, если бы Алексеева познакомилась с Шоном Стриклэндом
+8
-1
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Arsen Melikyan
Надо ей на Hardcore, это уровень подходящий, не в те сани она залезла.
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inmotion
Ответ Игорь Пичугин
А если бы с Колби, то она ему бы палец бы вставила, куда бы он попросил.
Есть подозрение, что Алексеева может вставить палец, даже если её не попросят :)
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SGambler
Ответ Auliminium
Прикиньте как было бы угарно, если бы Алексеева познакомилась с Шоном Стриклэндом
Стриклэнд интеллигент по сравнению с этой быдло бабой.
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