Нурмагомедов – о сопернике по финалу гран-при Bellator: «Фрейре против Шаблия – отличный бой, удачи парням»
Усман Нурмагомедов высказался о возможных соперниках по финалу гран-при Bellator.
«Честно говоря, Питбуль против Шаблия – это отличный бой. Думаю, Александр – вызов для меня, но и Фрейре – тоже сильный парень, крепкий орешек. Желаю удачи обоим парням, жду их на вершине», – сказал Усман Нурмагомедов.
Усман Нурмагомедов: «Хочу продолжить представлять дядю Абдулманапа, не проигрывая ни раунда»
Нурмагомедов – о победе над Примусом: «Бой прошел, как и представлял. Я проделал хорошую работу»
Комментарии