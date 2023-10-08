Нурмагомедов – о сопернике по финалу гран-при Bellator: «Фрейре против Шаблия – отличный бой, удачи парням»

Теги легкий вес (MMA) Bellator Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов высказался о возможных соперниках по финалу гран-при Bellator.

«Честно говоря, Питбуль против Шаблия – это отличный бой. Думаю, Александр – вызов для меня, но и Фрейре – тоже сильный парень, крепкий орешек. Желаю удачи обоим парням, жду их на вершине», – сказал Усман Нурмагомедов.

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