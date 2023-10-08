Нурмагомедов – о сопернике по финалу гран-при Bellator: «Фрейре против Шаблия – отличный бой, удачи парням»

Усман Нурмагомедов высказался о возможных соперниках по финалу гран-при Bellator.

«Честно говоря, Питбуль против Шаблия – это отличный бой. Думаю, – вызов для меня, но и – тоже сильный парень, крепкий орешек. Желаю удачи обоим парням, жду их на вершине», – сказал Усман Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов: «Хочу продолжить представлять дядю Абдулманапа, не проигрывая ни раунда»

Нурмагомедов – о победе над Примусом: «Бой прошел, как и представлял. Я проделал хорошую работу»