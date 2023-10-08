Абдель-Азиз – об Усмане Нурмагомедове: «Он уже обошел Оливейру в топе величайших легковесов»

Теги легкий вес (MMA) Bellator Чарльз Оливейра Али Абдель-Азиз Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз заявил, что Усман Нурмагомедов превосходит Чарльза Оливейру.

«Усман Нурмагомедов уже обошел Чарльза Оливейру в топе величайших легковесов», – написал в соцсетях менеджер Усмана Али Абдель-Азиз.

Нурмагомедов разгромил Брента Примуса и защитил титул Bellator. У Усмана все еще нет поражений в профессиональной карьере

Камил Гаджиев: «Хотелось бы видеть Усмана Нурмагомедова в UFC»

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2 комментария

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Kubinec_
а еще Мухаммеда Али и Чак Норриса
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