Абдель-Азиз – об Усмане Нурмагомедове: «Он уже обошел Оливейру в топе величайших легковесов»

Али Абдель-Азиз заявил, что Усман Нурмагомедов превосходит Чарльза Оливейру.

« уже обошел в топе величайших легковесов», – написал в соцсетях менеджер Усмана Али Абдель-Азиз.

Нурмагомедов разгромил Брента Примуса и защитил титул Bellator. У Усмана все еще нет поражений в профессиональной карьере

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