Хабиб поздравил Усмана Нурмагомедова: «Показал и доказал свой уровень»

Теги легкий вес (MMA) Bellator Хабиб Нурмагомедов Патрики Фрейре Брент Примус Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата на Bellator 300.

«Поздравляю чемпиона мира. Показал и доказал свой уровень», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Усман Нурмагомедов разгромил Брента Примуса и защитил титул Bellator в легком весе. В финале гран-при Усман подерется с победителем боя Патрики Фрейре и Александра Шаблия.

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1 комментарий

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Андрей Макаров
Никакой интриги, боец против которого была бы реальная проверка слетел с гран-при
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