Хабиб поздравил Усмана Нурмагомедова: «Показал и доказал свой уровень»
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата на Bellator 300.
«Поздравляю чемпиона мира. Показал и доказал свой уровень», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, Усман Нурмагомедов разгромил Брента Примуса и защитил титул Bellator в легком весе. В финале гран-при Усман подерется с победителем боя Патрики Фрейре и Александра Шаблия.
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