Хабиб поздравил Усмана Нурмагомедова: «Показал и доказал свой уровень»

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата на Bellator 300.

«Поздравляю чемпиона мира. Показал и доказал свой уровень», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, разгромил и защитил титул Bellator в легком весе. В финале гран-при Усман подерется с победителем боя и .

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