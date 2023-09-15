Бывшая жена Бивола – Дмитрию: «Прощай, моя любовь. Надеюсь встретиться в следующей жизни»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Жена Дмитрия Бивола Екатерина попрощалась с боксером.

«Я всегда буду скучать по моему хорошему Диме. Но я родила двух подобных тебе и мне будет, где утешиться, ведь половинки тебя остались со мной. Прощай, моя любовь. Я рада, что наконец могу сказать тебе «прощай» без злобы.

Надеюсь, в следующей жизни мы встретимся, и ты будешь разборчивее, а я спокойнее и ничто не разлучит нас. До встречи в новой жизни, мой единственный», – написала в соцсетях бывшая жена Дмитрия Бивола Екатерина.

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