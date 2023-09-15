Бывшая жена Бивола: «Я больше Бивол, чем Дмитрий и его орава дружков-псов»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Жена Дмитрия Бивола Екатерина рассказала о страхе перед судом о разводе.

«Через несколько дней я должна собрать волю в кулак и прийти в суд, куда ты, конечно, не придешь. У тебя модные адвокаты, а я одна буду проходить через унизительную процедуру. Мне очень страшно, беру с собой подругу. Как бы ни были против твои родственники и орава дружков-псов, я пока единственная, кто продолжил род Биволов.

Как я уже тебе говорила, я больше Бивол, чем вы все, и я буду носить фамилию моих сыновей, и они продолжат Биволов.

С ними создам новых Биволов, честных и интеллектуалов, волевых и верных. Я и есть Бивол, а не вот это все», – написала в соцсетях бывшая жена Дмитрия Бивола Екатерина.

«Клянусь, лучше буду одна, чем с еще одним таким абьюзером». Жена Бивола кипит из-за развода

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8 комментариев

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Pronger
Остапа понесло)
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Ruslan Isaev
Громкое имя и алименты на дороге не валяются
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GaasJT
Походу вино вечерами попивает)
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sonny91
как же жалко что все дошло до такого(
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фахитос
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я есть грут
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RusVector
Мать моя женщина ... Что там у них такое?
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Andreir888
Банально, но чужая семья - потёмки! А выносить всё это, конечно, не стоило
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