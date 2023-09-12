Бывшая жена Бивола: «Дети спят, а я вспоминаю, как мы с мужем лепили котлеты. Мне грустно»

Теги светская хроника Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Жена Бивола рассказала о том, как переживает развод с боксером.

«Дети спят, а я вспоминаю, как мы с мужем лепили котлеты в нашей первой квартире. 38 метров, ипотека. Там мы жили сначала вдвоем, а через две недели я родила Мирона.

Еще через два года – Никона. У нас не было места поставить еще одну детскую кровать. Почти всегда мы спали на одной. Мне грустно», – написала Екатерина Бивол в соцсетях.

«Клянусь, лучше буду одна, чем с еще одним таким абьюзером». Жена Бивола кипит из-за развода

Бывшая жена Бивола назвала его абьюзером: «Лучше буду одна, чем с еще одним таким, который чай сам себе не мог сделать»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

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9 комментариев

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Михаил Опякин
Котлеты с макарошками или с пюрешкой?
+8
0
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Всеволод Соколов
Ответ Михаил Опякин
Котлеты с макарошками или с пюрешкой?
С пюрешкой, с пюрешкой!!!
+3
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"Iron"
Всего через неделю загрустила, еще через две пожалеет обо всем.
+1
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Камбоджа134
Следующее будет: «Да не абьюзер он, Дима вернись я все прощу!»
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fedorbazaykin
38 метров с двумя детьми, одному из которых 2 года это конечно плохо, но так у большинства родителей
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RashNomadKazakh
Ответ Всеволод Соколов
С пюрешкой, с пюрешкой!!!
С фри))))
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armageddon123456
Ответ Михаил Опякин
Котлеты с макарошками или с пюрешкой?
- Ты поторопись, у нас щас котлетки...
- С макарошками? - Нет, с пюреееешкой!
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