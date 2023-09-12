Бывшая жена Бивола: «Дети спят, а я вспоминаю, как мы с мужем лепили котлеты. Мне грустно»

Жена Бивола рассказала о том, как переживает развод с боксером.

«Дети спят, а я вспоминаю, как мы с мужем лепили котлеты в нашей первой квартире. 38 метров, ипотека. Там мы жили сначала вдвоем, а через две недели я родила Мирона.

Еще через два года – Никона. У нас не было места поставить еще одну детскую кровать. Почти всегда мы спали на одной. Мне грустно», – написала Екатерина Бивол в соцсетях.

«Клянусь, лучше буду одна, чем с еще одним таким абьюзером». Жена Бивола кипит из-за развода

Бывшая жена Бивола назвала его абьюзером: «Лучше буду одна, чем с еще одним таким, который чай сам себе не мог сделать»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS