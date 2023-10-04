Жена Бивола о Головкине: «Легендарный, вошедший в историю на века»

Бывшая жена российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола после расставания с боксером ответила на вопрос о Геннадии Головкине в социальных сетях.

«Геннадий Головкин – пример настоящего мужа и пример семейных ценностей? Я не могу знать про это, потому что откуда мы знаем – какой он муж?.. На самом деле откуда мы можем это знать... Может, нам хочется так думать. Это нужно у его жены спросить, у его детей. Я не знаю...

Он отличный боксер, легендарный, вошедший в историю на века. Вот это факт, а остальное – откуда нам знать? Чужая семья – потемки», – отметила Екатерина Бивол.

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