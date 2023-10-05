Сидельников – о бое Нурмагомедова и Примуса: «Усман для меня явный фаворит. Он не просто так владеет поясом»

Кирилл Сидельников дал проноз на бой Усмана Нурмагомедова и Брента Примуса.

«Усман для меня явный фаворит. Примус уже возрастной боец. Да, он идет на победе, но не думаю, что он сможет что‑то противопоставить Усману.

Я знаю Усмана, видел его бои, мы дрались на одних турнирах. Усман не просто так владеет поясом, это сильнейший боец», – сказал боец ММА Кирилл Сидельников.

Поединок между Нурмагомедовым и Примусом возглавит Bellator 300. Турнир пройдет в ночь на 8 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния.

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