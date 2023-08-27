Топурия ответил О’Мэлли: «Тебе не пройти через Двалишвили, так что будь послушным щеночком»
Илия Топурия ответил Шону О’Мэлли, назвав его маленькой собачкой.
Напомним, что ранее О’Мэлли допустил возможность боя против Топурии, если тот отберет титул в полулегком весе у Алекса Волкановски.
«Ты не пройти мимо Мераба Двалишвили, если ты хочешь добраться до меня, так что сиди и жди, как послушная маленькая собачка», – написал в соцсетях топовый полулегковес UFC Илия Топурия.
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