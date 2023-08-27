Топурия ответил О’Мэлли: «Тебе не пройти через Двалишвили, так что будь послушным щеночком»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Александр Волкановски Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия ответил Шону О’Мэлли, назвав его маленькой собачкой.

Напомним, что ранее О’Мэлли допустил возможность боя против Топурии, если тот отберет титул в полулегком весе у Алекса Волкановски.

«Ты не пройти мимо Мераба Двалишвили, если ты хочешь добраться до меня, так что сиди и жди, как послушная маленькая собачка», – написал в соцсетях топовый полулегковес UFC Илия Топурия.

Илия Топурия: «О’Мэлли – слишком простой вызов. Посмотрим, заслужит ли он когда-нибудь моего внимания»

Двалишвили вызвал О’Мэлли: «Я украл его куртку. Посмотрим, смогу ли украсть его пояс»

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