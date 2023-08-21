Эдди Хирн: «Бивол подерется в октябре или ноябре»

Теги Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн заявил, что Дмитрий Бивол проведет следующий поединок осенью.

«Думаю, что Бивол подерется в октябре или ноябре. Он хотел провести бой с победителем пары Каллум СмитАртур Бетербиев, но их поединок, к сожалению, отложили», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Напомним, что 32-летний Бивол последний раз выходил на ринг в ноябре 2022 года, победив единогласным решением судей Хильберто Рамиреса.

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