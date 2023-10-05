Оливейра считает себя лучшим легковесом UFC: «Я бился с топами и побеждал их»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра считает себя лучшим бойцом легкого дивизиона UFC.

«Считаю, что для каждого спортсмена есть свое лучшее время. Когда‑то было время Хабиба, было время Би Джей Пенна. Я уважаю этих бойцов и считаю, что они сделали историю.

Но, считаю, что сейчас мое время. Уверен, что я лучший боец на данный момент, я бился с топами и побеждал их. Уверен, что сейчас я лучший боец», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Ренато Мойкано: «Надеюсь, Оливейра побьет Махачева. Его победа пойдет на пользу легкому дивизиону»

Чарльз Оливейра: «Не очень справедливо, что бой с Махачевым снова пройдет в Абу-Даби. Но это не помешает мне вернуть пояс»

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4 комментария

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ScorpionN***
Лучший боец, которого задушили в его же стихии
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Димон Жасминов
Лучший был до Ислама ! Сейчас однозначно не нет !
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Костя Кот
пройди Ислама
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Akimakim
Ответ ScorpionN***
Лучший боец, которого задушили в его же стихии
После нокдауна, они же не по грэпплингу выступали, чтобы судить про стихию
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