Оливейра считает себя лучшим легковесом UFC: «Я бился с топами и побеждал их»

Чарльз Оливейра считает себя лучшим бойцом легкого дивизиона UFC.

«Считаю, что для каждого спортсмена есть свое лучшее время. Когда‑то было время , было время Би Джей Пенна. Я уважаю этих бойцов и считаю, что они сделали историю.

Но, считаю, что сейчас мое время. Уверен, что я лучший боец на данный момент, я бился с топами и побеждал их. Уверен, что сейчас я лучший боец», – сказал экс-чемпион в легком весе .

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