Друг Конора выложил фото с тренировки перед боем с Логаном Полом: «Готов пройти проверку USADA и МОК»

Диллон Дэнис назвал себя чистым бойцов, выразив готовность пройти допинг-тест.

«На 100% чист, никогда в жизни не принимал стимулирующих препаратов и готов пройти любую форму тестирования USADA или МОК в любое время, в любой день. К черту братьев Пол», – написал в соцсетях Диллон Дэнис.

Напомним, что 28 октября в Манчестере Дэнис по правилам бокса подерется с .

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