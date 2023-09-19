Шон Стрикленд: «Говорил себе выбросить из машины стаканчик, в который нассал. На следующий день я выпил не из той чашки»

Шон Стрикленд заявил, что случайно выпил мочи из кофейного стакана.

«Возвращаемся к привычному расписанию... Мой мозг: «Шон, убедись, что ты выбросил стаканчик из-под кофе в машине, в который ты нассал, не забудь». На следующий день: «Черт возьми, я выпил не из той чашки».

Мораль: выбрасывайте стаканчики с мочой, иначе вы можете случайно это выпить», – написал в соцсетях чемпион в среднем весе .

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