Шон Стрикленд: «Говорил себе выбросить из машины стаканчик, в который нассал. На следующий день я выпил не из той чашки»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд заявил, что случайно выпил мочи из кофейного стакана.

«Возвращаемся к привычному расписанию... Мой мозг: «Шон, убедись, что ты выбросил стаканчик из-под кофе в машине, в который ты нассал, не забудь». На следующий день: «Черт возьми, я выпил не из той чашки».

Мораль: выбрасывайте стаканчики с мочой, иначе вы можете случайно это выпить», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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8 комментариев

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leon01
Эбанько
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градус ненависти
Кажется, он этим даже гордится
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Сергей Топильский
ахахаха
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RusSt
Шон, не ссы в стаканчики из под кофе тогда и не перепутаешь
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