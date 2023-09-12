Стрикленд сломал чемпионский пояс и попытался починить его с помощью скотча: «Теперь как новенький»

Шон Стрикленд признался, что сломал недавно завоеванный чемпионский пояс UFC.

«Ребята, я сломал свой пояс, но у меня есть решение. Теперь он как новенький», – сказал Стрикленд на видео, опубликованном в социальных сетях.

10 сентября Стрикленд победил Исраэля Адесанью, став новым чемпионом в среднем весе. Он идет на серии из трех побед.

Новый чемпион UFC был скинхедом, дрался с отцом-наркоманом и убил собаку. Единственный, кто рубится с Чимаевым на спаррингах

Чемпионство Стрикленда – торжество безумия. Наслаждайтесь!

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