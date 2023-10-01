Канело заработал больше $50 млн за бой с Джермеллом Чарло

Теги Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Стало известно, сколько заработал Сауль Альварес за поединок с Джермеллом Чарло.

По информации Sportico, Канело заработал за поединок с Джермеллом Чарло более $50 млн. 40 млн мексиканец получил за выход на бой, а еще десять – в качестве бонусов за продажу платных трансляций.

Сообщается, что суммарно Альварес заработал уже больше $550 млн за боксерскую карьеру.

Напомним, что Сауль Альварес этой ночью победил Джермелла Чарло единогласным решением судей.

Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло

Джермелл Чарло – о поражении от Канело: «Я осмелился быть великим. Горжусь собой»

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2 комментария

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Aibek Mak
Сумасшедшие деньги. Все таки бокс это элитный вид спорта
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Виталий Попов
easy money
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