Канело заработал больше $50 млн за бой с Джермеллом Чарло

Стало известно, сколько заработал Сауль Альварес за поединок с Джермеллом Чарло.

По информации Sportico, Канело заработал за поединок с Джермеллом Чарло более $50 млн. 40 млн мексиканец получил за выход на бой, а еще десять – в качестве бонусов за продажу платных трансляций.

Сообщается, что суммарно Альварес заработал уже больше $550 млн за боксерскую карьеру.

Напомним, что Сауль Альварес этой ночью победил Джермелла Чарло единогласным решением судей.

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