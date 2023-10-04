Майрбек Хасиев заявил, что ACA введет бонус за худший бой вечера
В ACA введут бонусы за худший бой вечера.
Об этом Хасиев заявил во время турнира ACA 164, который проходит в Грозном.
Что будут получать бойцы за худший бой вечера, пока неизвестно. «Возможно, надувную игрушку», – сказал Майрбек Хасиев.
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