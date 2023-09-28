В ACA рассказали об уходе Вартаняна: «Эдуард отказался от контракта, он стремится перейти в UFC»

Теги UFC легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян ACA Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян покинул ACA ради переговоров о переходе в UFC.

«Мы сделали предложение, которое Эдика устроило, но контракт не заключили. У Вартаняна есть мечта, поэтому мы разошлись.

Нам нужно выстраивать планы и делать бои. Вокруг него тоже были планы, но мы не договорились. Вартанян не в ACA. Мы предложили контракт и попросили ответа.

Он отказался и сказал, что будет стремиться в UFC. Это отказ. Контракта нет. Не исключаю, что мы начнем новый диалог, но это будет именно новый диалог и новые деньги.

Переговоры могут проходить в несколько этапов. Они могут прерваться или завершиться. На данный этап у нас нет планов на счет Эдуарда Вартаняна», – сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

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2 комментария

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BEGEMOT22
Похвально со стороны Эдика, надо прогрессировать
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j30
это будет первый боец в юфс с большим бэкграундом в российском мма, на это будет интересно посмотреть и сравнить уровни
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