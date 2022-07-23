Майрбек Хасиев про бой Багова и Рашидова: «Вы нас что, за пацанов держите? Лига ACA – не детский сад»

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев, прервавший четвертьфинал Гран-при легкого дивизиона между и , дисквалифицировал обоих участников.

«Уважаемые друзья, лига ACA – это не детский сад. Это серьезная лига. Кто бы что ни болтал, это вторая лига мира.

Все, дисквалификация. У меня нервов уже не хватает. Это что такое? Вы нас что, за пацанов здесь держите, что ли? Так, все свободны», – сказал Хасиев в клетке перед пятым раундом поединка.

Бой признали несостоявшимся.

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