«Приоткрыли дверь машины и пытались увезти меня. Так и познакомились». Усман Нурмагомедов рассказал о первой встрече с Хабибом

Усман Нурмагомедов рассказал, как познакомился с Хабибом.

«Помню ли я первую встречу с ? Да, он же вырос в Махачкале и старше меня на десять лет. Когда они переехали из села, я только начал ходить в школу. Помню, что в детстве пешком шел к своему дядьке, там 100-150 метров, одна машина мимо проезжала, и они хотели меня испугать.

Приоткрыли дверь, типа, мы тебя сейчас увезем. В этой машине был Хабиб, так и познакомились», – сказал чемпион в легком весе .

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