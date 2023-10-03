Усман Нурмагомедов – о вызове Милохина: «Даже не знаю, что на это ответить»

Усман Нурмагомедов отреагировал на слова блогера Дани Милохина.

«Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба два брата, непобежденные: у одного 16, у другого 17–0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим.

Все же говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата [ ], чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое», – сказал чемпион в легком весе .

Даня Милохин мечтает попасть в UFC и драться с братом Хабиба: «Хочу, чтобы Нурмагомедов мне хлопал, когда я выиграю»

Завуров – о братьях Нурмагомедовых: «Умар – второй Хабиб и пахарь, Усман любит с друзьями посидеть, взять хорошую машину»