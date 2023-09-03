Вартанян – о переговорах с UFC: «Процесс немного затянулся»

Теги UFC легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян ACA Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян сообщил о затягивании перехода из ACA в UFC.

«Процесс немного затянулся. Дебютирую ли я там с низом или как боец с каким-то рейтингом? Об этом и идет разговор.

Готов ли драться за меньшие деньги, чем в ACA? Этот вопрос я себе уже 2,5 месяца задаю. Пока трудно сказать, потому что еще UFC не назвали свою цену.

Я начал заниматься этим спортом, потому что хотел драться в UFC и стать там чемпионом. Когда я попаду в UFC, это будет самый долгий путь, который когда-либо боец преодолевал.

В 2012 году, когда я начинал свою карьеру, я хотел драться в UFC. Прошло 11 лет дороги, это очень серьезный срок. Проблем с уверенностью и с навыками у меня нет.

Я знаю, на что способен и видел абсолютно все в этом спорте. Я не проспект, хотя в душе и ощущаю себя им. Ключевой фактор – это именно мечта», – сказал легковес ACA Эдуард Вартанян (25-4 в ММА).

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9 комментариев

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z3yjyzh29x
Ответ Галим
Хороший боец. Он, в весе другого цыганка, цурукяна?
Цыган здесь только ты
+9
-2
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DRCH
Ответ Галим
Хороший боец. Он, в весе другого цыганка, цурукяна?
Этот цыган как ты говоришь , вырубит тебя наглухо , и даже золото не заберет …
+7
0
+7
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Great
Ответ Галим
Хороший боец. Он, в весе другого цыганка, цурукяна?
галимый коммент от галима
+3
0
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Олег Акимов
Поздновато, конечно.
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Кидар
Хороший боец, без пафоса
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Abu Umar
Ответ Галим
Хороший боец. Он, в весе другого цыганка, цурукяна?
цыганка
0
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Abu Umar
Ответ Галим
Хороший боец. Он, в весе другого цыганка, цурукяна?
а3ирсквя
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mqh9pzrxgf
Ответ Олег Акимов
Поздновато, конечно.
Почему? Он на пике формы, идеально готов ментально и физически. Если не курсил, то бой можно быстро организовать, или ждать как шара год дебюта, а это огромный минус будет для Эдика
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