Вартанян – о переговорах с UFC: «Процесс немного затянулся»

Эдуард Вартанян сообщил о затягивании перехода из ACA в UFC.

«Процесс немного затянулся. Дебютирую ли я там с низом или как боец с каким-то рейтингом? Об этом и идет разговор.

Готов ли драться за меньшие деньги, чем в ACA? Этот вопрос я себе уже 2,5 месяца задаю. Пока трудно сказать, потому что еще UFC не назвали свою цену.

Я начал заниматься этим спортом, потому что хотел драться в UFC и стать там чемпионом. Когда я попаду в UFC, это будет самый долгий путь, который когда-либо боец преодолевал.

В 2012 году, когда я начинал свою карьеру, я хотел драться в UFC. Прошло 11 лет дороги, это очень серьезный срок. Проблем с уверенностью и с навыками у меня нет.

Я знаю, на что способен и видел абсолютно все в этом спорте. Я не проспект, хотя в душе и ощущаю себя им. Ключевой фактор – это именно мечта», – сказал легковес ACA Эдуард Вартанян (25-4 в ММА).

Царукян – о переходе Вартаняна в UFC: «Ему лучше продолжить карьеру там, даже если гонорары будут меньше»