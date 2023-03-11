Усман Нурмагомедов: «Больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и надену его на плечо отца»

Чемпион Bellator в легком весе поделился эмоциями после победы над .

«Больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и надену его на плечо отца.

Большое баркала (спасибо) всем, кто болел и переживал, много работы впереди. Увидимся скоро», – написал Усман.

На Bellator 292 Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при легковесов.

Брат Хабиба брутально уничтожил легенду ММА за полраунда. Хотя критиковался, что стал чемпионом и не дрался с топами