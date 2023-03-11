Усман Нурмагомедов: «Больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и надену его на плечо отца»
Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов поделился эмоциями после победы над Бенсоном Хендерсоном.
«Больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и надену его на плечо отца.
Большое баркала (спасибо) всем, кто болел и переживал, много работы впереди. Увидимся скоро», – написал Усман.
На Bellator 292 Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при легковесов.
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