Мейвезер – о Джейке Поле: «Я горжусь им, но поединок с настоящим бойцом кончится плохо. Канело его вздрючит»

Бывший чемпион мира по боксу призвал не начинать драться с профессионалами.

По мнению легендарного боксера, Джейк будет успешен только в боях против ветеранов ММА и блогеров.

«В данный момент Джейк Пол хорош в том, что он делает. Но как только он подерется с настоящим бойцом, все закончится плохо.

Он продолжит хорошо выглядеть и сиять до тех пор, пока будет драться с бойцами ММА и блогерами.

Но как только он сразится с настоящим бойцом, который действительно умеет драться, это будет не так хорошо. Канело его вздрючит. Пол ни за что не победит. Он будет уничтожен.

Пока Джейк будет получать в соперники ютуберов, выходить на ринг с парнями из ММА, он будет продолжать сиять. Я горжусь им», – сказал Мейвезер.

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