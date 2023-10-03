Васселл снялся с боя против Бейдера из-за проблем со здоровьем

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Bellator 300 Бокс/MMA/UFC

Поединок за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе между Райаном Бейдером и Линтоном Васселлом отменен.

Британец выбыл из-за проблем со здоровьем. Бой должен был пройти на турнире Bellator 300, который состоится в ночь на 8 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния.

Ивент возглавит титульный поединок между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом.

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