Васселл снялся с боя против Бейдера из-за проблем со здоровьем

Поединок за титул чемпиона в тяжелом весе между и Линтоном Васселлом отменен.

Британец выбыл из-за проблем со здоровьем. Бой должен был пройти на турнире Bellator 300, который состоится в ночь на 8 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния.

Ивент возглавит титульный поединок между и Брентом Примусом.

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